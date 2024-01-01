У райцентрі на Волині відкриють McDonald's

У місті Ковель з'явиться популярний заклад швидкого харчування американської корпорації McDonald's.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.Міський голова Ковеля повідомив, що мав робочу зустріч з представниками ТзОВ “Рентал 888” з приводу будівництва в місті знакового об'єкта.Також Ігор Чайка пояснив, де з'явиться McDonald's: "Для початку - невеличкий екскурс в історію. Пам’ятаєте, у 2022 році нами було продано з аукціону земельну ділянку на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської за рекордні майже 12 млн. гривень. Ці кошти пішли на розвиток міста. А тепер - і це вже можна озвучити, інвестори розпочинають тут будівництво ресторану McDonald's".Основні будівельні та логістичні рішення, етапи та терміни будівництва, можливі проблеми в реалізації такого проєкту представники міськради обговорили з керівником компанії ТзОВ “Рентал 888”, представниками будівельної компанії “Інвестор”таЗазначалось, що будівництво об’єкта розпочнеться вже найближчим часом, а завершити його планують в 2024 році. Також пан Дмитро висловив побажання, щоб місто допомогло в облаштуванні благоустрою поблизу закладу."Хочу зазначити, що поява McDonald's в нашій громаді буде хорошим сигналом і для інших глобальних компаній. Також - це додатково 80 робочих місць з хорошою заробітною платою і більше податків до бюджету", - резюмував міський голова Ковеля.Як відомо,