У райцентрі на Волині відкриють McDonald's

У райцентрі на Волині відкриють McDonald's
У місті Ковель з'явиться популярний заклад швидкого харчування американської корпорації McDonald's.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Міський голова Ковеля повідомив, що мав робочу зустріч з представниками ТзОВ “Рентал 888” з приводу будівництва в місті знакового об'єкта.
У райцентрі на Волині відкриють McDonald's

Також Ігор Чайка пояснив, де з'явиться McDonald's: "Для початку - невеличкий екскурс в історію. Пам’ятаєте, у 2022 році нами було продано з аукціону земельну ділянку на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської за рекордні майже 12 млн. гривень. Ці кошти пішли на розвиток міста. А тепер - і це вже можна озвучити, інвестори розпочинають тут будівництво ресторану McDonald's".
У райцентрі на Волині відкриють McDonald's

Основні будівельні та логістичні рішення, етапи та терміни будівництва, можливі проблеми в реалізації такого проєкту представники міськради обговорили з керівником компанії ТзОВ “Рентал 888” Дмитром Тараненком, представниками будівельної компанії “Інвестор” Андрієм Разумовським та Сергієм Стрихарчуком.
У райцентрі на Волині відкриють McDonald's

Зазначалось, що будівництво об’єкта розпочнеться вже найближчим часом, а завершити його планують в 2024 році. Також пан Дмитро висловив побажання, щоб місто допомогло в облаштуванні благоустрою поблизу закладу.

"Хочу зазначити, що поява McDonald's в нашій громаді буде хорошим сигналом і для інших глобальних компаній. Також - це додатково 80 робочих місць з хорошою заробітною платою і більше податків до бюджету", - резюмував міський голова Ковеля.

Як відомо, перший на Волині ресторан McDonald's, відкрили у Луцьку 11 вересня 2021 року.

Луцький McDonald's - найбільший одноповерховий заклад з «МакДрайвом» в Україні.



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Теги: Волинь, Ковель, McDonald's, інвестиція, інфраструктура
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