Луцьк у лютому витратив понад 70 мільйонів на дрони та інше обладнання для військових
Сьогодні, 21:16
Луцька міська рада прозвітувала про гроші, які витратила на закупівлю необхідних речей для військовослужбовців, які боронять Україну від російських окупантів.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Звітуємо про закупівлі на ЗСУ за лютий місяць цього року. В лютому проведено закупівель на суму 70 786 874,00 грн", - написав міський голова.
Так, для потреб військових закупили понад 400 різних квадрокоптерів, 300 БпЛА, 15 Starlink, акумуляторні батареї тощо.
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Повний перелік придбаного з найменуваннями, кількісті та ціною – в таблиці.
Нагадаємо, нещодавно Луцька міська рада передала нову партію допомоги для військовослужбовців підрозділів Сил оборони.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Звітуємо про закупівлі на ЗСУ за лютий місяць цього року. В лютому проведено закупівель на суму 70 786 874,00 грн", - написав міський голова.
Так, для потреб військових закупили понад 400 різних квадрокоптерів, 300 БпЛА, 15 Starlink, акумуляторні батареї тощо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів, – Шмигаль
Повний перелік придбаного з найменуваннями, кількісті та ціною – в таблиці.
Нагадаємо, нещодавно Луцька міська рада передала нову партію допомоги для військовослужбовців підрозділів Сил оборони.
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