В Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Степюк





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



2 березня 2024 року в Запорізькій області загинув наш житель Нововолинська Олександр Степюк, 1980 року народження.



Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову трагічна звістка з фронту прийшла у Нововолинську громаду - загинув земляк-військовослужбовець.Про це повідомив міський голова Нововолинська2 березня 2024 року в Запорізькій області загинув наш житель Нововолинська, 1980 року народження.Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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