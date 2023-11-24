В Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Степюк

В Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Степюк
Знову трагічна звістка з фронту прийшла у Нововолинську громаду - загинув земляк-військовослужбовець.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

2 березня 2024 року в Запорізькій області загинув наш житель Нововолинська Олександр Степюк, 1980 року народження.

Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, війна, Запорізька область
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