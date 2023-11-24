В Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Степюк
Сьогодні, 22:26
Знову трагічна звістка з фронту прийшла у Нововолинську громаду - загинув земляк-військовослужбовець.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
2 березня 2024 року в Запорізькій області загинув наш житель Нововолинська Олександр Степюк, 1980 року народження.
Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
2 березня 2024 року в Запорізькій області загинув наш житель Нововолинська Олександр Степюк, 1980 року народження.
Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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