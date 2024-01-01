Залишилися дружина та синок: на Волинь «на щиті» привезли тіло 23-річного Героя Іллі Пичохи

Ілля Пичоха.



2 березня, ввечері траурний кортеж прибув до рідного села воїна - Заболоття, - пише



Зустріти Захисника вийшли мешканці близьких сіл. Колона з сотні машин проїхала центральними вулицями Головненської громади та рушила до батьківської оселі.



Мешканці встелили останній шлях Героя зеленим гіллям ялини та квітами.



Офіцер загинув поблизу населеного пункту Глухів Сумської області. Молодому розвіднику – навіки 23.



Лише нещодавно Ілля одружився з коханою. Сталось це 1 жовтня 2022 року.



Вони встигли лише народити синочка, якому у неділю, 3 березня, виповниться 10 місяців, і саме в цей день вони назавжди попрощаються. Син знатиме татка тільки з фото і тільки з розповідей матусі...

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