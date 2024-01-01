Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні

Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
На Волині породілля народила у «швидкій» дорогою до лікарні.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2 березня 2024 року, о 4:40 бригада екстреної медичної допомоги Любешівського відділення ЕМД КП «ВОЦЕМДМК» на робочий планшет отримала повідомлення: у вагітної жінки скарги на переймоподібні болі у животі, перейми з інтервалом у 1-2 хвилини.

Бригада ЕМД прибувши на місце провела огляд пацієнтки, з’ясувалося, що у 33 річної жінки, це вже 3 пологи, термін вагітності приблизно 40 тижнів.

Бригада ЕМД розпочала транспортування жінки до полового відділення, але доставити жінку на госпіталізацію бригада ЕМД не встигла, дитина народилась в кареті «швидкої».

Завдяки професійним діям мед. працівників, пологи пройшли без ускладнень, жінка народила здорового хлопчика, приблизно вагою 3500,00 кг.

Маму та немовля доставили до профільного закладу охорони здоров’я під нагляд спеціалістів.

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Теги: Волинь, Любешів, швидка
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