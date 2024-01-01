Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні

На Волині породілля народила у «швидкій» дорогою до лікарні.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.2 березня 2024 року, о 4:40 бригада екстреної медичної допомоги Любешівського відділення ЕМД КП «ВОЦЕМДМК» на робочий планшет отримала повідомлення: у вагітної жінки скарги на переймоподібні болі у животі, перейми з інтервалом у 1-2 хвилини.Бригада ЕМД прибувши на місце провела огляд пацієнтки, з’ясувалося, що у 33 річної жінки, це вже 3 пологи, термін вагітності приблизно 40 тижнів.Бригада ЕМД розпочала транспортування жінки до полового відділення, але доставити жінку на госпіталізацію бригада ЕМД не встигла, дитина народилась в кареті «швидкої».Завдяки професійним діям мед. працівників, пологи пройшли без ускладнень, жінка народила здорового хлопчика, приблизно вагою 3500,00 кг.Маму та немовля доставили до профільного закладу охорони здоров’я під нагляд спеціалістів.