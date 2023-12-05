На Волині в підрозділи, які охороняють кордон з Польщею, шукають фахівців
Сьогодні, 17:45
Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів, що здійснюють охорону кордону з Республікою Польща, потрібні фахівці різних категорій.
Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.
Приймаються на військову службу за контрактом та по мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років.
«Запрошуємо усіх охочих доєднатися до прикордонної родини, аби разом з нами виконувати завдання з охорони українсько-польської ділянки кордону в межах Волині», - йдеться в повідомленні.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації про проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.
Приймаються на військову службу за контрактом та по мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років.
«Запрошуємо усіх охочих доєднатися до прикордонної родини, аби разом з нами виконувати завдання з охорони українсько-польської ділянки кордону в межах Волині», - йдеться в повідомленні.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації про проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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