Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника





Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.



Вишнівська громада зустріла полеглого на війні воїна – Юрія Сєчного. Військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району на Донеччині.



«Схиляємо голови перед мужністю та героїчністю нашого земляка. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.



Про чин поховання буде повідомлено додатково.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вишнівській громаді на Волині краяни сьогодні, 4 березня, зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця.Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.Вишнівська громада зустріла полеглого на війні воїна – Юрія Сєчного.у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району на Донеччині.«Схиляємо голови перед мужністю та героїчністю нашого земляка. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.Про чин поховання буде повідомлено додатково.

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