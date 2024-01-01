Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника

Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
У Вишнівській громаді на Волині краяни сьогодні, 4 березня, зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця.

Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.

Вишнівська громада зустріла полеглого на війні воїна – Юрія Сєчного. Військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району на Донеччині.

«Схиляємо голови перед мужністю та героїчністю нашого земляка. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

Про чин поховання буде повідомлено додатково.



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Теги: загиблі, війна
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