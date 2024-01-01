Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
У Вишнівській громаді на Волині краяни сьогодні, 4 березня, зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця.
Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.
Вишнівська громада зустріла полеглого на війні воїна – Юрія Сєчного. Військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району на Донеччині.
«Схиляємо голови перед мужністю та героїчністю нашого земляка. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.
Вишнівська громада зустріла полеглого на війні воїна – Юрія Сєчного. Військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району на Донеччині.
«Схиляємо голови перед мужністю та героїчністю нашого земляка. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли полеглого Захисника
Сьогодні, 16:02
Із Волині на фронт доправили допомогу на 2 мільйони
Сьогодні, 15:29
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Смуровим
Сьогодні, 14:56