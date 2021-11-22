Аварія на тепломережі: одна з багатоповерхівок у Луцьку вже третю добу – без тепла





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"Нині на об'єкті ведуться підготовчі роботи та погоджується ордер на початок земляних робіт. Орієнтовний термін ліквідації витоку та відновлення опалення - 12 березня до кінця дня, про що буде повідомлено додатково. Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із витоком на тепловій мережі у суботу, 9 березня, було припинено подачу опалення на житловий будинок на проспекті Відродження, 18.Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства "Луцьктепло"."Нині на об'єкті ведуться підготовчі роботи та погоджується ордер на початок земляних робіт. Орієнтовний термін ліквідації витоку та відновлення опалення - 12 березня до кінця дня, про що буде повідомлено додатково. Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

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