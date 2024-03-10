Росія виготовляє утричі більше снарядів, ніж Захід може передати ЗСУ

Росія виготовляє утричі більше снарядів, ніж Захід може передати ЗСУ
Російська промисловість виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні.

Про це пише CNN.

За оцінками розвідок країн НАТО, рф виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських боєприпасів, або близько трьох мільйонів на рік.

США та Європа сукупно здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для України.

Західні союзники нарощують виробництво, але вони програють за темпами росіянам.

Нагадаємо, Заходу фактично потрібно зробити один фінальний крок, аби нарешті виконати обіцянку щодо боєприпасів для України. Принаймні у цьому впевнена авторитетна міжнародна преса.

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Теги: військова допомога, Україна
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