На Волині в аварії загинув поліцейський

9 березня загинув співробітник сектору реагуванння патрульної поліції відділення поліції міста Любомль Самолюк Олександр Іванович.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Йому було 30 років.



Поліцейський перебував поза службою на цивільному авто.



За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, під час якого з'ясують обставини.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким колеги", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок дорожньо-транспортної пригодивідділення поліції міста ЛюбомльПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Йому було 30 років.Поліцейський перебував поза службою на цивільному авто.За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, під час якого з'ясують обставини."Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким колеги", - наголошують у поліції.

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