У Луцьку для військових придбали модульний будинок

У Луцьку для військових придбали модульний будинок
Луцька міська рада закупила військовим модульний будинок.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Луцька міська рада, на прохання однієї з військових частин, військовослужбовці якої виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, закупила та передала тимчасову споруду для персоналу.

У модульному будиночку - одна велика кімната. Приміщення утеплене як ззовні, так і всередині, підведена електроенергія, встановлено меблі. Забезпечено усе необхідне для роботи та тимчасового перебування персоналу.
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
У Луцьку для військових придбали модульний будинок

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Теги: Луцьк, військові, модульний будинок
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