У Луцьку для військових придбали модульний будинок





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Луцька міська рада, на прохання однієї з військових частин, військовослужбовці якої виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, закупила та передала тимчасову споруду для персоналу.



У модульному будиночку - одна велика кімната. Приміщення утеплене як ззовні, так і всередині, підведена електроенергія, встановлено меблі. Забезпечено усе необхідне для роботи та тимчасового перебування персоналу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада закупила військовим модульний будинок.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Луцька міська рада, на прохання однієї з військових частин, військовослужбовці якої виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, закупила та передала тимчасову споруду для персоналу.У модульному будиночку - одна велика кімната. Приміщення утеплене як ззовні, так і всередині, підведена електроенергія, встановлено меблі. Забезпечено усе необхідне для роботи та тимчасового перебування персоналу.

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