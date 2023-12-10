У Луцьку для військових придбали модульний будинок
Сьогодні, 11:10
Луцька міська рада закупила військовим модульний будинок.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Луцька міська рада, на прохання однієї з військових частин, військовослужбовці якої виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, закупила та передала тимчасову споруду для персоналу.
У модульному будиночку - одна велика кімната. Приміщення утеплене як ззовні, так і всередині, підведена електроенергія, встановлено меблі. Забезпечено усе необхідне для роботи та тимчасового перебування персоналу.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Луцька міська рада, на прохання однієї з військових частин, військовослужбовці якої виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, закупила та передала тимчасову споруду для персоналу.
У модульному будиночку - одна велика кімната. Приміщення утеплене як ззовні, так і всередині, підведена електроенергія, встановлено меблі. Забезпечено усе необхідне для роботи та тимчасового перебування персоналу.
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