Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком

Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком
"На щиті" на рідну Волинь повертається загиблий Герой Микола Лисик.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Сьогодні зустрінемо на рідній Батьківщині нашого хороброго бійця, жителя міста Каменя-Каширського. Просимо всіх людей гідно зустріти нашого Героя-земляка: з квітами, патріотичною символікою, коридором Слави та на колінах.

Маршрут руху траурного кортежу: с.Піцир'я—вул.Ковельська—вул.Відродження(вул.Ватутіна)—вул.Магдебурського права(вул.Перше Травня)—центр міста—вул.Ковельська—вул.Волонтерська(вул.Гоголя)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час руху і деталі будуть інформувати додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу
Сьогодні, 10:59
На Волині чоловік вдарив 33-річну співмешканку ножем
Сьогодні, 10:36
Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком
Сьогодні, 10:20
Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки
Сьогодні, 10:05
За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком «Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком
10 березень, 16:02
За виявлену мужність воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ За виявлену мужність воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
10 березень, 14:14
Втратив на війні обидві ноги: унікальна історія про Героя з Волині, який організував ремонт вулиці у селищі Втратив на війні обидві ноги: унікальна історія про Героя з Волині, який організував ремонт вулиці у селищі
10 березень, 10:39
«Він двох хлопців врятував ціною свого життя»: історія волинянки, яка втратила чоловіка на війні «Він двох хлопців врятував ціною свого життя»: історія волинянки, яка втратила чоловіка на війні
09 березень, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У бою на Запоріжжі поліг лучанин Дмитро Струк
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині в аварії загинув поліцейський
Сьогодні, 11:33
 0
У Гаазі представили результати розслідування воєнних злочинів росіян
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8