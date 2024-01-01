Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком
Сьогодні, 10:20
"На щиті" на рідну Волинь повертається загиблий Герой Микола Лисик.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Сьогодні зустрінемо на рідній Батьківщині нашого хороброго бійця, жителя міста Каменя-Каширського. Просимо всіх людей гідно зустріти нашого Героя-земляка: з квітами, патріотичною символікою, коридором Слави та на колінах.
Маршрут руху траурного кортежу: с.Піцир'я—вул.Ковельська—вул.Відродження(вул.Ватутіна)—вул.Магдебурського права(вул.Перше Травня)—центр міста—вул.Ковельська—вул.Волонтерська(вул.Гоголя)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час руху і деталі будуть інформувати додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Сьогодні зустрінемо на рідній Батьківщині нашого хороброго бійця, жителя міста Каменя-Каширського. Просимо всіх людей гідно зустріти нашого Героя-земляка: з квітами, патріотичною символікою, коридором Слави та на колінах.
Маршрут руху траурного кортежу: с.Піцир'я—вул.Ковельська—вул.Відродження(вул.Ватутіна)—вул.Магдебурського права(вул.Перше Травня)—центр міста—вул.Ковельська—вул.Волонтерська(вул.Гоголя)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час руху і деталі будуть інформувати додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу
Сьогодні, 10:59
На Волині чоловік вдарив 33-річну співмешканку ножем
Сьогодні, 10:36
Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком
Сьогодні, 10:20
Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки
Сьогодні, 10:05
За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Сьогодні, 09:40