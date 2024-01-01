Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком

загиблий Герой Микола Лисик.



Про це



"Сьогодні зустрінемо на рідній Батьківщині нашого хороброго бійця, жителя міста Каменя-Каширського. Просимо всіх людей гідно зустріти нашого Героя-земляка: з квітами, патріотичною символікою, коридором Слави та на колінах.



Маршрут руху траурного кортежу: с.Піцир'я—вул.Ковельська—вул.Відродження(вул.Ватутіна)—вул.Магдебурського права(вул.Перше Травня)—центр міста—вул.Ковельська—вул.Волонтерська(вул.Гоголя)", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що час руху і деталі будуть інформувати додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на рідну Волинь повертаєтьсяПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Сьогодні зустрінемо на рідній Батьківщині нашого хороброго бійця, жителя міста Каменя-Каширського. Просимо всіх людей гідно зустріти нашого Героя-земляка: з квітами, патріотичною символікою, коридором Слави та на колінах.Маршрут руху траурного кортежу: с.Піцир'я—вул.Ковельська—вул.Відродження(вул.Ватутіна)—вул.Магдебурського права(вул.Перше Травня)—центр міста—вул.Ковельська—вул.Волонтерська(вул.Гоголя)", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що час руху і деталі будуть інформувати додатково.

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