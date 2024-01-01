За добу українські військові ліквідували 920 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 424980 (+920),



– танків ‒ 6739 (+8),



– бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24),



– артилерійських систем – 10499 (+33),



– РСЗВ – 1016 (+1),



– засоби ППО ‒ 711 (+2),



– літаків – 347 (+0),



– гелікоптерів – 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),



– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),



– кораблі/катери ‒ 26 (+0),



– підводні човни – 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74),



– спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 424 980 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 424980 (+920),– танків ‒ 6739 (+8),– бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24),– артилерійських систем – 10499 (+33),– РСЗВ – 1016 (+1),– засоби ППО ‒ 711 (+2),– літаків – 347 (+0),– гелікоптерів – 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),– кораблі/катери ‒ 26 (+0),– підводні човни – 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74),– спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).

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