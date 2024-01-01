За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 424 980 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 424980 (+920),
– танків ‒ 6739 (+8),
– бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24),
– артилерійських систем – 10499 (+33),
– РСЗВ – 1016 (+1),
– засоби ППО ‒ 711 (+2),
– літаків – 347 (+0),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
– кораблі/катери ‒ 26 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74),
– спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 424980 (+920),
– танків ‒ 6739 (+8),
– бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24),
– артилерійських систем – 10499 (+33),
– РСЗВ – 1016 (+1),
– засоби ППО ‒ 711 (+2),
– літаків – 347 (+0),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
– кораблі/катери ‒ 26 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74),
– спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).
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