Курс валют у Луцьку на 11 березня
Сьогодні, 09:30
11 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.85, а продають за 42.25.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.65, а продають за 9.80.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.85, а продають за 42.25.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.65, а продають за 9.80.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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