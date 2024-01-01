Курс валют у Луцьку на 11 березня

Курс валют у Луцьку на 11 березня
11 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.85, а продають за 42.25.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.65, а продають за 9.80.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку на 11 березня
Сьогодні, 09:30
Українська стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала «Оскар». ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
Лікар з Волині розповів, як евакуйовував поранених на фронті
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 8 березня Курс валют у Луцьку на 8 березня
08 березень, 09:50
Курс валют у Луцьку на 7 березня Курс валют у Луцьку на 7 березня
07 березень, 09:45
Курс валют у Луцьку на 6 березня Курс валют у Луцьку на 6 березня
06 березень, 09:50
Курс валют у Луцьку на 5 березня Курс валют у Луцьку на 5 березня
05 березень, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
Курс валют у Луцьку на 11 березня
Сьогодні, 09:30
 0
Українська стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала «Оскар». ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
 0
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
 0
Лікар з Волині розповів, як евакуйовував поранених на фронті
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8