Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки
Сьогодні, 10:05
Найбільше озеро у Волинській області, Світязь, цього року повноводне. Його відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку фіксували в 1982 році.
Наразі заміри у Світязі показують 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.
"Світязь у цьому році багатоводний. Це радує, тому що води досить багато. У 2019 році мінімально було 93 сантиметри, і відтоді рівень потихеньку наростав. Рівень води високий", — сказав посадовець.
Що зупинило обміління Світязя
Серед факторів, які зіграли важливу роль в повноводності волинського озера цього року, зазначив фахівець — понаднормова кількість опадів і ремонт гідротехнічної споруди, який відбувся кілька років тому за кошти з обласного бюджету.
"З жовтня минулого року і до січня цього року випадало дві норми опадів щомісяця. У лютому випало 1,3 від норми. У 2019-му ми відремонтували гідрорегулюючу споруду. Там є канал, що сполучає Світязь з озером Луки-Перемут: він був у незадовільному стані, фактично не працював цей водоскид", — розповів фахівець.
Ростислав Кравчук зазначив, що через інженерну споруду переливаються лише залишки води, і в тому числі через це підтримується нормальний рівень води в озері Світязь.
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Наразі заміри у Світязі показують 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.
"Світязь у цьому році багатоводний. Це радує, тому що води досить багато. У 2019 році мінімально було 93 сантиметри, і відтоді рівень потихеньку наростав. Рівень води високий", — сказав посадовець.
Що зупинило обміління Світязя
Серед факторів, які зіграли важливу роль в повноводності волинського озера цього року, зазначив фахівець — понаднормова кількість опадів і ремонт гідротехнічної споруди, який відбувся кілька років тому за кошти з обласного бюджету.
"З жовтня минулого року і до січня цього року випадало дві норми опадів щомісяця. У лютому випало 1,3 від норми. У 2019-му ми відремонтували гідрорегулюючу споруду. Там є канал, що сполучає Світязь з озером Луки-Перемут: він був у незадовільному стані, фактично не працював цей водоскид", — розповів фахівець.
Ростислав Кравчук зазначив, що через інженерну споруду переливаються лише залишки води, і в тому числі через це підтримується нормальний рівень води в озері Світязь.
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