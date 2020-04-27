Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки

Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки
Найбільше озеро у Волинській області, Світязь, цього року повноводне. Його відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку фіксували в 1982 році.

Наразі заміри у Світязі показують 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

"Світязь у цьому році багатоводний. Це радує, тому що води досить багато. У 2019 році мінімально було 93 сантиметри, і відтоді рівень потихеньку наростав. Рівень води високий", — сказав посадовець.

Що зупинило обміління Світязя

Серед факторів, які зіграли важливу роль в повноводності волинського озера цього року, зазначив фахівець — понаднормова кількість опадів і ремонт гідротехнічної споруди, який відбувся кілька років тому за кошти з обласного бюджету.

"З жовтня минулого року і до січня цього року випадало дві норми опадів щомісяця. У лютому випало 1,3 від норми. У 2019-му ми відремонтували гідрорегулюючу споруду. Там є канал, що сполучає Світязь з озером Луки-Перемут: він був у незадовільному стані, фактично не працював цей водоскид", — розповів фахівець.
Ростислав Кравчук зазначив, що через інженерну споруду переливаються лише залишки води, і в тому числі через це підтримується нормальний рівень води в озері Світязь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світязь, вода, озеро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік вдарив 33-річну співмешканку ножем
Сьогодні, 10:36
Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Лисиком
Сьогодні, 10:20
Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки
Сьогодні, 10:05
За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку на 11 березня
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязю Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязю
27 квітень, 2020, 06:12
Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь
10 лютий, 2020, 08:07
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
06 лютий, 2020, 01:02
В озері Світязь втопився відпочивальник В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 2019, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У бою на Запоріжжі поліг лучанин Дмитро Струк
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині в аварії загинув поліцейський
Сьогодні, 11:33
 0
У Гаазі представили результати розслідування воєнних злочинів росіян
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку для військових придбали модульний будинок
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8