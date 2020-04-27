Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки





Наразі заміри у Світязі показують 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, розповів у коментарі Ростислав Кравчук.



"Світязь у цьому році багатоводний. Це радує, тому що води досить багато. У 2019 році мінімально було 93 сантиметри, і відтоді рівень потихеньку наростав. Рівень води високий", — сказав посадовець.



Що зупинило обміління Світязя



Серед факторів, які зіграли важливу роль в повноводності волинського озера цього року, зазначив фахівець — понаднормова кількість опадів і ремонт гідротехнічної споруди, який відбувся кілька років тому за кошти з обласного бюджету.



"З жовтня минулого року і до січня цього року випадало дві норми опадів щомісяця. У лютому випало 1,3 від норми. У 2019-му ми відремонтували гідрорегулюючу споруду. Там є канал, що сполучає Світязь з озером Луки-Перемут: він був у незадовільному стані, фактично не працював цей водоскид", — розповів фахівець.

Ростислав Кравчук зазначив, що через інженерну споруду переливаються лише залишки води, і в тому числі через це підтримується нормальний рівень води в озері Світязь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільше озеро у Волинській області, Світязь, цього року повноводне. Його відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку фіксували в 1982 році.Наразі заміри у Світязі показують 181 сантиметр над нулем поста згідно з балтійською системою, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області"Світязь у цьому році багатоводний. Це радує, тому що води досить багато. У 2019 році мінімально було 93 сантиметри, і відтоді рівень потихеньку наростав. Рівень води високий", — сказав посадовець.Серед факторів, які зіграли важливу роль в повноводності волинського озера цього року, зазначив фахівець — понаднормова кількість опадів і ремонт гідротехнічної споруди, який відбувся кілька років тому за кошти з обласного бюджету."З жовтня минулого року і до січня цього року випадало дві норми опадів щомісяця. У лютому випало 1,3 від норми. У 2019-му ми відремонтували гідрорегулюючу споруду. Там є канал, що сполучає Світязь з озером Луки-Перемут: він був у незадовільному стані, фактично не працював цей водоскид", — розповів фахівець.Ростислав Кравчук зазначив, що через інженерну споруду переливаються лише залишки води, і в тому числі через це підтримується нормальний рівень води в озері Світязь.

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