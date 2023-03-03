Волинська важкоатлетка встановила 5 рекордів на Чемпіонаті України

В обласному центрі Волині стартував Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. У перший турнірний день спортсменка-господарка встановила 5 рекордів.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Тріумфаторкою стала, яка встановила 2 рекорди у ривку, один в поштовху та 2 у сумі двоборства.Участь у турнірі беруть понад 300 важкоатлетів, представників 22 збірних команд з усієї України. Зокрема, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Дніпропетровської, Закарпатської, Кіровоградської, Хмельницької та Харківської областей.Змагання триватимуть до 16 березня.