Волинські аграрії можуть отримати компенсацію за куплену техніку

Волинські аграрії можуть отримати компенсацію за куплену техніку
Уряд запускає програму 25% компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 8 березня 2024 року, - повідомляють в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОВА,

“Підтримка національного виробника, стимулювання попиту на продукцію й товари, зроблені в Україні, - основа нашої державної політики. Запровадження програми компенсації 25% вартості української сільгосптехніки, яку купують наші аграрії, - лише одна з програм такої підтримки. На її реалізацію ми заклали в бюджет цього року 1 млрд грн. Надалі плануємо розширити дію програми на інші види техніки вітчизняного виробництва. Виготовляти українське, купувати українське, розвивати українську промисловість - це наш шлях до економічного зростання та самозарадності”, - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Перелік постачальників агротехніки, вартість якої може бути частково компенсована за умовами програми, почне формуватись після вступу в дію рішення Уряду та буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства економіки.

Для отримання часткової компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно буде придбати техніку вітчизняного виробництва та подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію і підтвердні документи.

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Теги: Волинь, АПК, гроші, компенсація, сільське господарство
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