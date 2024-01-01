Волинські аграрії можуть отримати компенсацію за куплену техніку
Сьогодні, 03:21
Уряд запускає програму 25% компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 8 березня 2024 року, - повідомляють в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОВА,
“Підтримка національного виробника, стимулювання попиту на продукцію й товари, зроблені в Україні, - основа нашої державної політики. Запровадження програми компенсації 25% вартості української сільгосптехніки, яку купують наші аграрії, - лише одна з програм такої підтримки. На її реалізацію ми заклали в бюджет цього року 1 млрд грн. Надалі плануємо розширити дію програми на інші види техніки вітчизняного виробництва. Виготовляти українське, купувати українське, розвивати українську промисловість - це наш шлях до економічного зростання та самозарадності”, - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.
Перелік постачальників агротехніки, вартість якої може бути частково компенсована за умовами програми, почне формуватись після вступу в дію рішення Уряду та буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства економіки.
Для отримання часткової компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно буде придбати техніку вітчизняного виробництва та подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію і підтвердні документи.
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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 8 березня 2024 року, - повідомляють в управлінні агропромислового розвитку Волинської ОВА,
“Підтримка національного виробника, стимулювання попиту на продукцію й товари, зроблені в Україні, - основа нашої державної політики. Запровадження програми компенсації 25% вартості української сільгосптехніки, яку купують наші аграрії, - лише одна з програм такої підтримки. На її реалізацію ми заклали в бюджет цього року 1 млрд грн. Надалі плануємо розширити дію програми на інші види техніки вітчизняного виробництва. Виготовляти українське, купувати українське, розвивати українську промисловість - це наш шлях до економічного зростання та самозарадності”, - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.
Перелік постачальників агротехніки, вартість якої може бути частково компенсована за умовами програми, почне формуватись після вступу в дію рішення Уряду та буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства економіки.
Для отримання часткової компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно буде придбати техніку вітчизняного виробництва та подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію і підтвердні документи.
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