Україна підписала з ЄС угоду про отримання 6 млрд євро допомоги





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Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні.



Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською Комісією виконаних індикаторів.



"У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо", - повідомили в Мінфіні.



Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування.



Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.



“Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року”, - зазначила Міністр економіки Юлія Свириденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні.Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською Комісією виконаних індикаторів."У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо", - повідомили в Мінфіні.Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування.Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.“Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року”, - зазначила Міністр економіки Юлія Свириденко.

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