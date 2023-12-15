Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті

У місті Хусті на Закарпатті трапилася надзвичайна подія – троє дітейПро це у телеграмі повідомляє ДСНС.Подія сталася у Хусті цими вихідними. Троє дітей 2015, 2011 та 2023 років народження, наразі перебувають у лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.Обставини події зʼясовуються.«Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті. Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу, який слід встановити у будинку», - зазначили у ДСНС.