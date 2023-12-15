Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті
Сьогодні, 11:45
У місті Хусті на Закарпатті трапилася надзвичайна подія – троє дітей отруїлися чадним газом.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Подія сталася у Хусті цими вихідними. Троє дітей 2015, 2011 та 2023 років народження, наразі перебувають у лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.
Обставини події зʼясовуються.
«Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті. Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу, який слід встановити у будинку», - зазначили у ДСНС.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Подія сталася у Хусті цими вихідними. Троє дітей 2015, 2011 та 2023 років народження, наразі перебувають у лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.
Обставини події зʼясовуються.
«Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті. Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу, який слід встановити у будинку», - зазначили у ДСНС.
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