Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті

Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті
У місті Хусті на Закарпатті трапилася надзвичайна подія – троє дітей отруїлися чадним газом.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Подія сталася у Хусті цими вихідними. Троє дітей 2015, 2011 та 2023 років народження, наразі перебувають у лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

Обставини події зʼясовуються.

«Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті. Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу, який слід встановити у будинку», - зазначили у ДСНС.
Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті
Троє дітей отруїлися чадним газом на Закарпатті

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Теги: діти, Україна
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