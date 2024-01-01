Організатор банди кілерів зі Львова отримав довічне
Сьогодні, 12:39
Довічне позбавлення волі отримав організатор угруповання, члени якого скоїли замах на відомого львівського бізнесмена.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Спланував вбивство львівського бізнесмена мешканець Львова зі зв’язками у кримінальних колах. Виконання цього злочину доручив двом чоловікам. За успішну «роботу» вони мали отримати більше ніж два мільйони гривень.
Засуджені мали підірвати авто, в якому рухався бізнесмен, а за необхідності застосувати вогнепальну зброю. Під час скоєння злочину, вранці 29 серпня 2016 році на автодорозі поблизу селища Старе Село, фігуранти прорахувались та передчасно підірвали вибухові пристрої, закладені під дорожнє полотно.
У результаті було підірвано авто охоронців. Зрозумівши свою помилку спільники розстріляли авто та вбили трьох охоронців, а четвертому вдалось врятуватися. Бізнесмен, який був об’єктом кілерів, їхав позаду в іншій машині. Саме це і врятувало йому життя.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Спланував вбивство львівського бізнесмена мешканець Львова зі зв’язками у кримінальних колах. Виконання цього злочину доручив двом чоловікам. За успішну «роботу» вони мали отримати більше ніж два мільйони гривень.
Засуджені мали підірвати авто, в якому рухався бізнесмен, а за необхідності застосувати вогнепальну зброю. Під час скоєння злочину, вранці 29 серпня 2016 році на автодорозі поблизу селища Старе Село, фігуранти прорахувались та передчасно підірвали вибухові пристрої, закладені під дорожнє полотно.
У результаті було підірвано авто охоронців. Зрозумівши свою помилку спільники розстріляли авто та вбили трьох охоронців, а четвертому вдалось врятуватися. Бізнесмен, який був об’єктом кілерів, їхав позаду в іншій машині. Саме це і врятувало йому життя.
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