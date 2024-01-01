Організатор банди кілерів зі Львова отримав довічне

Довічне позбавлення волі отримав організатор угруповання, члени якогона відомого львівського бізнесмена.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Спланував вбивство львівського бізнесмена мешканець Львова зі зв’язками у кримінальних колах. Виконання цього злочину доручив двом чоловікам. За успішну «роботу» вони мали отримати більше ніж два мільйони гривень.Засуджені мали підірвати авто, в якому рухався бізнесмен, а за необхідності застосувати вогнепальну зброю. Під час скоєння злочину, вранці 29 серпня 2016 році на автодорозі поблизу селища Старе Село, фігуранти прорахувались та передчасно підірвали вибухові пристрої, закладені під дорожнє полотно.У результаті було підірвано авто охоронців. Зрозумівши свою помилку спільники розстріляли авто та вбили трьох охоронців, а четвертому вдалось врятуватися. Бізнесмен, який був об’єктом кілерів, їхав позаду в іншій машині. Саме це і врятувало йому життя.