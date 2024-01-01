Понад два місяці не могли забрати тіло Героя з поля бою: на Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Лук’янов

Понад два місяці не могли забрати тіло Героя з поля бою: на Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Лук’янов
Вкотре сумна звістка про поповнення небесного війська прийшла до Горохівської громади. І знову у село Новосілки. Кривава російсько-українська війна забрала ще одне молоде життя.

Про це повідомляють у громаді.

"Мужній воїн Лук’янов Віталій був мобілізований до Збройних сил України 13 лютого 2023 року. З вірою у Перемогу самовіддано боронив українську землю та разом з побратими давав відсіч ненависному ворогові, щодня наближаючи довгоочікуваний день. Та, на жаль, не судилось. Окупанти відібрали не лише життя, а й мрії, майбутнє. 22 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка у Запорізькій області, військовий загинув. З цього ж трагічного дня постійні обстріли ворога не давали можливості забрати тіло Героя з поля бою", - йдеться в повідомленні.

Через два з половиною місяці Захисника Віталія Володимировича Лук’янчука нарешті поховають на рідній землі у селі Новосілки.

"Завтра, 02 квітня, о 10:30 год. загиблого Героя зустрічатимуть на повороті у селі Терешківці, звідти траурний кортеж попрямує у рідне село Новосілки, де відбудеться чин поховання.

"У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль та у скорботі й молитві низько схиляємо голови, вшановуючи подвиг вірного захисника України!" - наголошують у громаді.
Понад два місяці не могли забрати тіло Героя з поля бою: на Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Лук’янов

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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