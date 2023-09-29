Через ремонт котельні центральні вулиці Луцька до літа залишились без гарячої води

Через ремонт котельні центральні вулиці Луцька до літа залишились без гарячої води
З 1 квітня на котельні по вулиці Банковій у Луцьку розпочалася реконструкція обладнання. Мешканці центральних вулиць, які обслуговує котельня, залишилися без гарячого водопостачання.

Попередньо, гарячу воду ввімкнуть 1 червня, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Впродовж квітня-травня на літньому котлі котельні на вулиці Банковій комунальники планують встановити нові пальникові пристрої та автоматику, а також замінити димосос та вентилятор. За його словами, котел, який міняють на новий, був виготовлений у 1970 році.

Торік влітку на цій котельні, каже Антон Безносиков, вже модернізували один із котлів та замінили частину насосного обладнання.

Реконструкція котельного обладнання виконується в рамках Контракту "Реконструкція котелень – заміна пальників" за інституційної та фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. На ці роботи банк виділив два мільйони євро, ще 20% покриває бюджет Луцької громади, додав речник підприємства.

Загалом в рамках цього проєкту передбачена модернізація семи котелень в обласному центрі.

Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, котельні
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