Через ремонт котельні центральні вулиці Луцька до літа залишились без гарячої води





Попередньо, гарячу воду ввімкнуть 1 червня, розповів Антон Безносиков.



Впродовж квітня-травня на літньому котлі котельні на вулиці Банковій комунальники планують встановити нові пальникові пристрої та автоматику, а також замінити димосос та вентилятор. За його словами, котел, який міняють на новий, був виготовлений у 1970 році.



Торік влітку на цій котельні, каже Антон Безносиков, вже модернізували один із котлів та замінили частину насосного обладнання.



Реконструкція котельного обладнання виконується в рамках Контракту "Реконструкція котелень – заміна пальників" за інституційної та фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. На ці роботи банк виділив два мільйони євро, ще 20% покриває бюджет Луцької громади, додав речник підприємства.



Загалом в рамках цього проєкту передбачена модернізація семи котелень в обласному центрі.



Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 квітня на котельні по вулиці Банковій у Луцьку розпочалася реконструкція обладнання. Мешканці центральних вулиць, які обслуговує котельня, залишилися без гарячого водопостачання.Попередньо, гарячу воду ввімкнуть 1 червня, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло"Впродовж квітня-травня на літньому котлі котельні на вулиці Банковій комунальники планують встановити нові пальникові пристрої та автоматику, а також замінити димосос та вентилятор. За його словами, котел, який міняють на новий, був виготовлений у 1970 році.Торік влітку на цій котельні, каже Антон Безносиков, вже модернізували один із котлів та замінили частину насосного обладнання.Реконструкція котельного обладнання виконується в рамках Контракту "Реконструкція котелень – заміна пальників" за інституційної та фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. На ці роботи банк виділив два мільйони євро, ще 20% покриває бюджет Луцької громади, додав речник підприємства.Загалом в рамках цього проєкту передбачена модернізація семи котелень в обласному центрі.Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.

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