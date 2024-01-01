На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси

На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси
На Маневиччині поліцейські вилучили у волинянина боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 31 березня, у селі Лишнівка.

Наряд групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинив 49-річного скутериста, жителя Камінь-Каширського району.

Під час поверхневого огляду волинянина, поліцейські виявили у рюкзаку 60 набоїв калібру 5,45 мм.

На місце прибула слідчо-оперативна група, набої вилучили та направили на дослідження.
На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси

Слідство триває.

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Теги: Волинь, скутерист, боєприпаси
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