На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився учора, 31 березня, у селі Лишнівка.



Наряд групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинив 49-річного скутериста, жителя Камінь-Каширського району.



Під час поверхневого огляду волинянина, поліцейські виявили у рюкзаку 60 набоїв калібру 5,45 мм.



На місце прибула слідчо-оперативна група, набої вилучили та направили на дослідження.



За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Слідство триває.

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