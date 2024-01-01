На Волині у 49-річного скутериста виявили боєприпаси
Сьогодні, 10:14
На Маневиччині поліцейські вилучили у волинянина боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 31 березня, у селі Лишнівка.
Наряд групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинив 49-річного скутериста, жителя Камінь-Каширського району.
Під час поверхневого огляду волинянина, поліцейські виявили у рюкзаку 60 набоїв калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група, набої вилучили та направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 31 березня, у селі Лишнівка.
Наряд групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинив 49-річного скутериста, жителя Камінь-Каширського району.
Під час поверхневого огляду волинянина, поліцейські виявили у рюкзаку 60 набоїв калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група, набої вилучили та направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Слідство триває.
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