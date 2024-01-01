Захисники ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько/ about 442880 (+710)



- танків - 6986 (+20)



- бойових броньованих машин -13321 (+17)



- артилерійських систем - 11082 (+32)



- РСЗВ - 1023 (+0)



- засоби ППО - 744 (+1)



- літаків - 347 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26)



- крилаті ракети - 2057 (+9)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35)



- спеціальна техніка - 1826 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 442 880 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу - близько/ about 442880 (+710)- танків - 6986 (+20)- бойових броньованих машин -13321 (+17)- артилерійських систем - 11082 (+32)- РСЗВ - 1023 (+0)- засоби ППО - 744 (+1)- літаків - 347 (+0)- гелікоптерів - 325 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26)- крилаті ракети - 2057 (+9)- кораблі / катери - 26 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35)- спеціальна техніка - 1826 (+3).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію