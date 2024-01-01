Захисники ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків

Захисники ліквідували ще 710 російських окупантів та 20 ворожих танків
Загалом росія вже втратила в Україні 442 880 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько/ about 442880 (+710)

- танків - 6986 (+20)

- бойових броньованих машин -13321 (+17)

- артилерійських систем - 11082 (+32)

- РСЗВ - 1023 (+0)

- засоби ППО - 744 (+1)

- літаків - 347 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26)

- крилаті ракети - 2057 (+9)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35)

- спеціальна техніка - 1826 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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