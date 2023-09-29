Через витік на мережі десяток будинків у Луцьку – без гарячої води

Через витік на мережі десяток будинків у Луцьку – без гарячої води
Через витік на вулиці Арцеулова у Луцьку призупинено подачу гарячої води до низки споживачів.

Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Через витік, що стався на тепловій мережі між будинками на вулиці Арцеулова, 13 і 13а, подачу гарячої води тимчасово припинено для групи споживачів на вулиці Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а; проспекті Президента Грушевського, 1, вулиці Коновальця, 1а, 1б, 2 (гуртожиток) та для дитсадка №27.

Зварювальні роботи із ліквідації витоку розпочнуться завтра, 3 квітня. Послугу буде відновлено після завершення робіт.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності. Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21», - зазначили у ДКП «Луцьктепло».

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Теги: гаряча вода, Луцьк
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