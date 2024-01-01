«На щиті» на Волинь повертається загибла на війні Героїня Надія Войцишин

Надія Войцишин.



Про це повідомили волонтери, передає



«Наша дівчинка-Янгол повертається додому. Орієнтовний час прибуття - завтра, 3 квітня, орієнтовно об 11 годині», - йдеться у повідомленні.



Відспівування та поховання Героїні відбудеться цього ж дня. Орієнтовно - о 13:00 в Михайлівській церкві.



О 14:00 прощатимуться із загиблою військовою на площі біля Стели.



Нагадаємо, 27 березня на Запорізькому напрямку загинула випускниця Любомльського ліцею №2 Надія Петруновська (Войцишин).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 3 квітня, «на щиті» на Волині востаннє повертається загибла на війні ГероїняПро це повідомили волонтери, передає ВСН «Наша дівчинка-Янгол повертається додому. Орієнтовний час прибуття - завтра, 3 квітня, орієнтовно об 11 годині», - йдеться у повідомленні.Відспівування та поховання Героїні відбудеться цього ж дня. Орієнтовно - о 13:00 в Михайлівській церкві.О 14:00 прощатимуться із загиблою військовою на площі біля Стели.Нагадаємо, 27 березня на Запорізькому напрямку загинула випускниця Любомльського ліцею №2 Надія Петруновська (Войцишин).

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