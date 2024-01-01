«На щиті» на Волинь повертається загибла на війні Героїня Надія Войцишин
Сьогодні, 21:46
У середу, 3 квітня, «на щиті» на Волині востаннє повертається загибла на війні Героїня Надія Войцишин.
Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
«Наша дівчинка-Янгол повертається додому. Орієнтовний час прибуття - завтра, 3 квітня, орієнтовно об 11 годині», - йдеться у повідомленні.
Відспівування та поховання Героїні відбудеться цього ж дня. Орієнтовно - о 13:00 в Михайлівській церкві.
О 14:00 прощатимуться із загиблою військовою на площі біля Стели.
Нагадаємо, 27 березня на Запорізькому напрямку загинула випускниця Любомльського ліцею №2 Надія Петруновська (Войцишин).
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Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
«Наша дівчинка-Янгол повертається додому. Орієнтовний час прибуття - завтра, 3 квітня, орієнтовно об 11 годині», - йдеться у повідомленні.
Відспівування та поховання Героїні відбудеться цього ж дня. Орієнтовно - о 13:00 в Михайлівській церкві.
О 14:00 прощатимуться із загиблою військовою на площі біля Стели.
Нагадаємо, 27 березня на Запорізькому напрямку загинула випускниця Любомльського ліцею №2 Надія Петруновська (Войцишин).
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