«На щиті» на Волинь повертається загибла на війні Героїня Надія Войцишин

«На щиті» на Волинь повертається загибла на війні Героїня Надія Войцишин
У середу, 3 квітня, «на щиті» на Волині востаннє повертається загибла на війні Героїня Надія Войцишин.

Про це повідомили волонтери, передає ВСН.

«Наша дівчинка-Янгол повертається додому. Орієнтовний час прибуття - завтра, 3 квітня, орієнтовно об 11 годині», - йдеться у повідомленні.

Відспівування та поховання Героїні відбудеться цього ж дня. Орієнтовно - о 13:00 в Михайлівській церкві.

О 14:00 прощатимуться із загиблою військовою на площі біля Стели.

Нагадаємо, 27 березня на Запорізькому напрямку загинула випускниця Любомльського ліцею №2 Надія Петруновська (Войцишин).

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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