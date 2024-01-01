Надсилати повістки через Е-кабінет військовозобов'язаного наразі не планується, - Міноборони





Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає



"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила вона.



Черногоренко додала, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.



Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.



Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного в Україні, немає норм про вручення повісток.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони України, передає Суспільне "По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила вона.Черногоренко додала, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

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