Надсилати повістки через Е-кабінет військовозобов'язаного наразі не планується, - Міноборони
Сьогодні, 01:30
У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного в Україні, немає норм про вручення повісток.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає Суспільне.
"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила вона.
Черногоренко додала, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.
Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.
Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.
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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає Суспільне.
"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила вона.
Черногоренко додала, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.
Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.
Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.
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