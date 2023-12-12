По фільму відомого режисера з Волині може з’явитися серіал на Netflix

По фільму відомого режисера з Волині може з’явитися серіал на Netflix
Платформа Netflix розглядає можливість створення ширшої версії фільму «Довбуш» режисера з Волині Олеся Саніна - чотирисерійної.

Про це режисер і продюсер розповів кореспондентові Укрінформу.

«Тривають переговори з міжнародним Netflix - це англомовна частина світу, переважно США та Канада, - про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, яка буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію», - сказав Санін.

За його словами, творці стрічки готові до створення серіалу «Довбуш». Адже багато знятого матеріалу не увійшло у фільм.

«Є велика ймовірність, що глядач зможе побачити чотирисерійну версію фільму «Довбуш», - зазначив режисер.

Він зізнався, що для творчої групи було неочікуваним, що на Netflix «Довбуш» потрапив у п’ятірку кращих фільмів в Україні.

За словами Саніна, стрічку вже показали у 27 країнах.

«Зараз це кіно показує Індонезія, купують навіть неочікувані для мене країни - є 16 мов у перекладах. Досить успішний прокат фільму йде у Франції та Польщі», - додав режисер.

Він також повідомив, що три польські кіношколи - в Лодзі, Варшаві та у Гдині, школа Гданська, - запросили його і художника по костюмах Галу Отенко розповісти, як знімався «Довбуш».

«Це буде окремий курс лекцій для професіоналів, де ми розберемо кожну сцену, драматургію, технологію… Я готуюсь і працюю над цим», - сказав Санін.

За його словами, такий запит є і у молодих кінематографістів інших країн. «Ми зробимо це не лише для Польщі», - запевнив режисер.

Він також зауважив, що польські актори, які знялись у «Довбуші», багато допомагали українцям у час війни. Зокрема, акторка Агата Бузек, яка зіграла княгиню Яблуновську, поселила у своєму будинку у Варшаві кілька українських сімей, а виконавець ролі полковника Пшелуського Матеуш Косьцюкевич із синьо-жовтим прапором виступив із заявами на підтримку України.

Фільм «Довбуш» режисера Олеся Саніна - пригодницько-історичний екшн, створений за підтримки Державного агентства з питань кіно. Головні ролі виконали Сергій Стрельніков, Олексій Гнатковський і Дарія Плахтій.

За пʼятнадцять тижнів прокату касові збори стрічки перевищили 68 млн гривень.

«В нас великі мистецькі і тісні стосунки. Думаю, після перемоги в нас великі перспективи для спільного виробництва фільмів і співпраці», - зауважив Санін.

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Теги: Довбуш, серіал
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