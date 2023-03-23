За 12 тисяч доларів організовували фіктивні шлюби: на Волині викрили «схему для ухилянтів»

СБУ на Волині викрила чергову «схему для ухилянтів»: зловмисники за 12 тис. доларів організовували фіктивні шлюби.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки заблокувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.Зловмисниками виявились волинські перевізники. Вони за гроші обіцяли військовозобов’язаним чоловікам організувати їхній виїзд закордон.Для цього змовники підшукували вразливих жінок з інвалідністю І та ІІ групи та переконували їх одружуватись з невідомими чоловіками за гроші.Правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання ним 12 тис. доларів США. За цю суму ділок з Камінь-Каширського організував фіктивний шлюб між 32-річним призовником та 51-річною жінкою з інвалідністю.Затриманому перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.