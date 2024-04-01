Росіяни збільшують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів, – ISW

Росіяни збільшують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів, – ISW
За спостереженнями фахівців Інституту вивчення війни (ISW), росіяни нарощують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на деяких ділянках фронту в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.

Аналітики вказують на те, що за останні два тижні російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту, що свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

Фахівці додають: окупанти можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.

Інтенсифікація російських механізованих штурмів відбувається, як правило, одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.

У зв’язку з цим експерти припускають, що війська рф можуть посилювати удари з метою подальшого тиску на українське командування для розгортання систем протиповітряної оборони за межами фронту, аби безпечніше для себе посилювати авіаційні операції з метою підтримки наземних операцій.

Українські джерела продовжують наголошувати на тому, що фрагментарне і запізніле надходження нових західних систем в Україну дозволить російським військам адаптуватися до них і згладжувати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.

Відтак, видання Politico повідомило 3 квітня, що високопоставлені українські офіцери заявили, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.

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Теги: Україна, росія, війна
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