«Золоті» овочі: скільки коштують огірки та помідори на ринку в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
На луцьких ринках стрімко піднялися ціни на овочі, зокрема огірки.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV» в новому випуску програми «Базарний день».
Домашні огірки коштують по 100 грн за кілограм.
Одна з продавчинь пояснює, що висока ціна зараз тому, що огірки висаджували в теплицях, які треба було опалювати.
«Самі знаєте, які зараз ціни на опалення. Вже як буде тепліше, то ціни впадуть донизу», – пояснює жінка.
«Нестандарт», тобто покручені, вартують по 75 гривень. Помідори на ринку зараз є лише привезені, з Туреччини. По 95 гривень за кілограм.
Є також ціна 130 гривень за кілограм. Помідори по 150 гривень, чері – по 130.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV» в новому випуску програми «Базарний день».
Домашні огірки коштують по 100 грн за кілограм.
Одна з продавчинь пояснює, що висока ціна зараз тому, що огірки висаджували в теплицях, які треба було опалювати.
«Самі знаєте, які зараз ціни на опалення. Вже як буде тепліше, то ціни впадуть донизу», – пояснює жінка.
«Нестандарт», тобто покручені, вартують по 75 гривень. Помідори на ринку зараз є лише привезені, з Туреччини. По 95 гривень за кілограм.
Є також ціна 130 гривень за кілограм. Помідори по 150 гривень, чері – по 130.