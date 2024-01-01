На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка прочитати «Кайдашеву сім'ю»

У селищі Гоща на Рівненщині суд зобов’язав місцевого жителя прочитати роман "Кайдашева сім’я" Івана Нечуя-Левицького.Такий вирок суддя виніс чоловікові за крадіжку з будинку сестри, про що свідчать дані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "Кореспондент".У суді сестра звинувачувала брата у тому, що він проник на територію успадкованого нею будинку й вкрав речі на понад 6 тис. грн. Обвинувачений же стверджував, що забрав лише своє майно.Як йдеться у вироку суду від 28 березня, наприкінці травня 2023 рокузайшов на приватну територію, зірвав з господарської будівлі замок і забрав звідти різне приладдя на загальну суму 6641 грн. Пізніше чоловік пошкодив двері будинку й виніс плужок і огортач, які нібито належать йому. У суді аргументував свої дії тим, що дізнався про намір сестри продати успадкований нею батьківський будинок, тому вирішив забрати своє майно. Також зазначив, що попереджав родичку про свій приїзд.Водночас потерпіла розповіла, що про вирвані двері в будинку дізналася від сусідки. Напередодні до домогосподарства приїжджав її брат і казав, що хоче забрати воза та інструменти. Потерпіла тоді викликала поліцію, обвинувачений поїхав, але залишив записку з погрозами. За словами жінки, брат почав приїжджати до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі, писав повідомлення з погрозами і побажаннями смерті.Суддявизнав Віталія Бондара винним за статтею про крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ) й призначив покарання – рік іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має прочитати декілька творів, серед яких – роман Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева сім'я". Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.