Для українського сільського господарства USAID виділить 60 млн доларів





Про це пресслужба агентства повідомила



За словами заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулмен, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми Harvest ( «Врожай») для пом’якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні.



«Програма має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни, та поряд із цим закласти основу для довготривалого сталого розвитку українського агросектору. У рамках Harvest, USAID сприятиме створенню в Україні такого регуляторного та бізнес-середовища, яке розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу, аби допомогти українським агровиробникам і далі годувати свою країну та багато інших країн світу», – повідомили в USAID.



Коулмен вказала на те, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, в 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.



USAID додає, що програма Harvest увійде до «Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні» (AGRI-Україна). Від липня 2022 року Агентство вклало в неї понад 350 мільйонів доларів, залучивши ще більше ніж 370 мільйонів від інших донорів.



1 травня Міністерство економіки повідомило, що в квітні Україна експортувала рекордні понад 13 мільйонів тонн товарів, перевершивши показники лютого 2022 року. За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, на зростання показників експорту вплинуло відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.



Наприкінці березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що за 7 місяців українським морським коридором через Чорне море експортували 33,8 мільйона тонн вантажів – це більше, ніж було експортовано за рік роботи «зернової ініціативи» за домовленостями з Туреччиною та ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє 60 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства.Про це пресслужба агентства повідомила Радіо Свобода. За словами заступниці адміністратора USAID, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми Harvest ( «Врожай») для пом’якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні.«Програма має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни, та поряд із цим закласти основу для довготривалого сталого розвитку українського агросектору. У рамках Harvest, USAID сприятиме створенню в Україні такого регуляторного та бізнес-середовища, яке розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу, аби допомогти українським агровиробникам і далі годувати свою країну та багато інших країн світу», – повідомили в USAID.Коулмен вказала на те, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, в 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.USAID додає, що програма Harvest увійде до «Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні» (AGRI-Україна). Від липня 2022 року Агентство вклало в неї понад 350 мільйонів доларів, залучивши ще більше ніж 370 мільйонів від інших донорів.1 травня Міністерство економіки повідомило, що в квітні Україна експортувала рекордні понад 13 мільйонів тонн товарів, перевершивши показники лютого 2022 року. За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, на зростання показників експорту вплинуло відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.Наприкінці березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що за 7 місяців українським морським коридором через Чорне море експортували 33,8 мільйона тонн вантажів – це більше, ніж було експортовано за рік роботи «зернової ініціативи» за домовленостями з Туреччиною та ООН.

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