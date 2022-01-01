СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО

СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області. Зокрема йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію РФ,заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО


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Теги: УПЦ МП, Полтавщина, храми, СБУ
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