У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО





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У понеділок, 5 грудня, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області прибули на до одного з будинків на бульварі Дружби народів у Луцьку для надання допомоги жінці, яка травмувалась у власній квартирі та не могла самостійно відчинити двері.



Працівники ДСНС за допомогою спецобладнання відкрили двері, оглянули та надали допомогу постраждалій.



На спеціальних ношах рятувальники транспортували жінку з восьмого поверху до карети швидкої допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку жінка травмувалася у власній оселі й не змогла відчинити двері – на допомогу прийшли рятувальники.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.У понеділок, 5 грудня, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області прибули на до одного з будинків на бульварі Дружби народів у Луцьку для надання допомоги жінці, яка травмувалась у власній квартирі та не могла самостійно відчинити двері.Працівники ДСНС за допомогою спецобладнання відкрили двері, оглянули та надали допомогу постраждалій.На спеціальних ношах рятувальники транспортували жінку з восьмого поверху до карети швидкої допомоги.

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