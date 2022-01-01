У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО

У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО
У Луцьку жінка травмувалася у власній оселі й не змогла відчинити двері – на допомогу прийшли рятувальники.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

У понеділок, 5 грудня, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області прибули на до одного з будинків на бульварі Дружби народів у Луцьку для надання допомоги жінці, яка травмувалась у власній квартирі та не могла самостійно відчинити двері.

Працівники ДСНС за допомогою спецобладнання відкрили двері, оглянули та надали допомогу постраждалій.

На спеціальних ношах рятувальники транспортували жінку з восьмого поверху до карети швидкої допомоги.
У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО
У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО


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Теги: рятувальники, жінка, Луцьк
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