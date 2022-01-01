Як постачатимуть воду лучанам у випадку блекауту





Про це Ігор Поліщук.



Години подачі води будуть опубліковані додатково, для кожної насосної станції окремо.



Для того, щоб знати до якої насосної станції належить ваш будинок, опубліковали відповідний перелік вулиць та насосні станції, до яких вони належать:





Нагадую, що через відсутність електроенергії жителям квартир, що проживають вище 4-6 поверхів може не вистачити тиску. В такому випадку скористайтеся допомогою сусідів і візьміть води у них.



Також на двох свердловинах щоденно з 08.30 до 17.00 за адресами вул. Дубнівська, 26 та вул. Мамсурова, 5в буде відбуватися безкоштовна видача води у велику тару (від 30 літрів). Робота свердловин також буде запущена після спливу 24 годин після повного знеструмлення.



Просять лучан вдома зробити критичний запас технічної і питної води.

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