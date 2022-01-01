У Рованцях зіткнулися три автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
У селі Рованці Боратинської громади трапилася аварія - зіткнулися три автівки.
ДТП трапилася у понеділок вранці, 5 грудня, - пише Конкурент.
Помітно, що зіштовхнулися автомобілі марок «Фольксваген» та «Рено».
На місці автопригоди працює патрульна поліція. З відео помітно, що автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.
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ДТП трапилася у понеділок вранці, 5 грудня, - пише Конкурент.
Помітно, що зіштовхнулися автомобілі марок «Фольксваген» та «Рено».
На місці автопригоди працює патрульна поліція. З відео помітно, що автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.
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