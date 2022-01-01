У Рованцях зіткнулися три автівки. ВІДЕО

У Рованцях зіткнулися три автівки. ВІДЕО
У селі Рованці Боратинської громади трапилася аварія - зіткнулися три автівки.

ДТП трапилася у понеділок вранці, 5 грудня, - пише Конкурент.

Помітно, що зіштовхнулися автомобілі марок «Фольксваген» та «Рено».

На місці автопригоди працює патрульна поліція. З відео помітно, що автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Рованці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На очищення Стиря у Луцьку витратять понад 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 11:58
Як постачатимуть воду лучанам у випадку блекауту
Сьогодні, 11:44
У Рованцях зіткнулися три автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності
Сьогодні, 11:26
У Росії – вибух на військовому аеродромі в Енгельсі: пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Слизька дорога: ввечері під Луцьком зіткнулися легковики, трьох людей госпіталізували Слизька дорога: ввечері під Луцьком зіткнулися легковики, трьох людей госпіталізували
19 листопад, 09:30
Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО Під Луцьком сталася аварія: на місце виїжджали пожежники. ФОТО
04 жовтень, 17:22
Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях
23 квітень, 22:17
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто. ОНОВЛЕНО Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто. ОНОВЛЕНО
23 квітень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РФ планує нову хвилю мобілізації: для цього створюють спеціальний реєстр
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку рятувальники допомогли травмованій жінці, яка не могла вибратися з квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:47
 0
Партнери не надавали Україні конкретних розвідданих перед вторгненням РФ, – Зеленський
Сьогодні, 12:33
 0
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП на Полтавщині. ФОТО
Сьогодні, 12:24
 0
На очищення Стиря у Луцьку витратять понад 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8