Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності





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Також набуває чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.



Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів за барель.



Гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, тому встановлюється перехідний період в 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.



Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних міжнародного енергетичного агентства.



Крім того, з 5 лютого 2023 року набуде чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.



Передбачено перехідний період тривалістю в 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану і завантажену до 5 грудня 2022 року і розвантажену в порту призначення до 19 грудня.



Мета цього рішення західних країн - знизити доходи Росії, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні, але при цьому зберегти російські поставки на світовий ринок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 грудня, набуває чинності рішення Ради ЄС про введення цінового ліміту на російську нафту.Про це пише УНІАН Також набуває чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів за барель.Гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, тому встановлюється перехідний період в 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних міжнародного енергетичного агентства.Крім того, з 5 лютого 2023 року набуде чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.Передбачено перехідний період тривалістю в 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану і завантажену до 5 грудня 2022 року і розвантажену в порту призначення до 19 грудня.Мета цього рішення західних країн - знизити доходи Росії, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні, але при цьому зберегти російські поставки на світовий ринок.

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