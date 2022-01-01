Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності

Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності
Сьогодні, 5 грудня, набуває чинності рішення Ради ЄС про введення цінового ліміту на російську нафту.

Про це пише УНІАН.

Також набуває чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.

Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, тому встановлюється перехідний період в 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних міжнародного енергетичного агентства.

Крім того, з 5 лютого 2023 року набуде чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.

Передбачено перехідний період тривалістю в 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану і завантажену до 5 грудня 2022 року і розвантажену в порту призначення до 19 грудня.

Мета цього рішення західних країн - знизити доходи Росії, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні, але при цьому зберегти російські поставки на світовий ринок.

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Теги: санкції, РФ, нафта, граничні ціни, експорт
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