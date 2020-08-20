На очищення Стиру у Луцьку витратять понад 3,5 мільйона гривень

На очищення Стиру у Луцьку витратять понад 3,5 мільйона гривень
У Луцьку оголосили тендер на очищення річки Стир від наносів та мулу. На це планують витратити з міського бюджету 3 мільйони 600 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті держзакупівель Рrozorro.

А саме мова йде про очищення від наносів та мулу водойми у районі вулиць Гнідавська - Ковельська у Луцьку. Загалом це очищення уже друга черга.

Для цих робіт будуть задіяні автомобілі-самоскиди з екскаваторами, бульдозери та трактори.

Також там викорчують чагарники й дрібнолісся у торф'яних ґрунтах, зведуть греблі та насипи, облаштують дорожні насипи, встановлять труби для зовнішньої каналізації та зроблять службові містки.

Тендер виграло товариство «Волиньбудтех», яке й має виконати роботи до 30 квітня 2023 року.

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Теги: очищення, Стир, Луцьк
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