На очищення Стиру у Луцьку витратять понад 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 11:58
У Луцьку оголосили тендер на очищення річки Стир від наносів та мулу. На це планують витратити з міського бюджету 3 мільйони 600 тисяч гривень.
Про це йдеться на сайті держзакупівель Рrozorro.
А саме мова йде про очищення від наносів та мулу водойми у районі вулиць Гнідавська - Ковельська у Луцьку. Загалом це очищення уже друга черга.
Для цих робіт будуть задіяні автомобілі-самоскиди з екскаваторами, бульдозери та трактори.
Також там викорчують чагарники й дрібнолісся у торф'яних ґрунтах, зведуть греблі та насипи, облаштують дорожні насипи, встановлять труби для зовнішньої каналізації та зроблять службові містки.
Тендер виграло товариство «Волиньбудтех», яке й має виконати роботи до 30 квітня 2023 року.
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Про це йдеться на сайті держзакупівель Рrozorro.
А саме мова йде про очищення від наносів та мулу водойми у районі вулиць Гнідавська - Ковельська у Луцьку. Загалом це очищення уже друга черга.
Для цих робіт будуть задіяні автомобілі-самоскиди з екскаваторами, бульдозери та трактори.
Також там викорчують чагарники й дрібнолісся у торф'яних ґрунтах, зведуть греблі та насипи, облаштують дорожні насипи, встановлять труби для зовнішньої каналізації та зроблять службові містки.
Тендер виграло товариство «Волиньбудтех», яке й має виконати роботи до 30 квітня 2023 року.
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