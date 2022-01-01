Де водії на Волині можуть перечекати негоду
Сьогодні, 23:05
У разі ускладнення погодних умов на Волині водії можуть зупинитися на спецмайданчиках відстою. Таких на Волині є шість.
Про це повідомили на сайті патрульної поліції області.
Перелік розташування майданчиків для відстою транспортних засобів:
М-07 Київ — Ковель — Ягодин — (на м. Люблін) 382+000 ліворуч, 444+650 праворуч, 444+300 праворуч, 504+180 праворуч;
М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) — 1+400 ліворуч, 5+500 ліворуч, 21+600 ліворуч, 22+100 ліворуч, 23+850 ліворуч, 70+250 ліворуч, 90+457 ліворуч, 132+160 праворуч, 147+715 ліворуч, 156+500 ліворуч, 156+500 праворуч, 157+540 праворуч, 163+389 праворуч;
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк — 69+510 ліворуч, 90+245 ліворуч, 127+750 ліворуч;
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне — 19+300 ліворуч, 33+700 ліворуч, 40+550 ліворуч, 60+900 ліворуч, 82+100 ліворуч, 98+080 ліворуч, 127+825 ліворуч;
Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ — 14+230 ліворуч, 72+380 ліворуч;
Р-15 Ковель — Володимир —Волинський — Червоноград — Жовква — 4+500 ліворуч, 8+670 ліворуч, 42+400 праворуч, 58+800 праворуч, 71+900 ліворуч, 89+480 ліворуч.
Також патрульні зазначили, що у будь-якому підрозділі поліції, водії та пасажири можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати зв'язок та іншу допомогу.
Отримати інформацію про стан проїзду автодорогами державного значення можна у єдиному контакт-центрі Укравтодору: +38 067 400 60 80. Також за цим номером можна звернутись, якщо ви потребуєте допомоги дорожників.
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Про це повідомили на сайті патрульної поліції області.
Перелік розташування майданчиків для відстою транспортних засобів:
М-07 Київ — Ковель — Ягодин — (на м. Люблін) 382+000 ліворуч, 444+650 праворуч, 444+300 праворуч, 504+180 праворуч;
М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) — 1+400 ліворуч, 5+500 ліворуч, 21+600 ліворуч, 22+100 ліворуч, 23+850 ліворуч, 70+250 ліворуч, 90+457 ліворуч, 132+160 праворуч, 147+715 ліворуч, 156+500 ліворуч, 156+500 праворуч, 157+540 праворуч, 163+389 праворуч;
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк — 69+510 ліворуч, 90+245 ліворуч, 127+750 ліворуч;
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне — 19+300 ліворуч, 33+700 ліворуч, 40+550 ліворуч, 60+900 ліворуч, 82+100 ліворуч, 98+080 ліворуч, 127+825 ліворуч;
Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ — 14+230 ліворуч, 72+380 ліворуч;
Р-15 Ковель — Володимир —Волинський — Червоноград — Жовква — 4+500 ліворуч, 8+670 ліворуч, 42+400 праворуч, 58+800 праворуч, 71+900 ліворуч, 89+480 ліворуч.
Також патрульні зазначили, що у будь-якому підрозділі поліції, водії та пасажири можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати зв'язок та іншу допомогу.
Отримати інформацію про стан проїзду автодорогами державного значення можна у єдиному контакт-центрі Укравтодору: +38 067 400 60 80. Також за цим номером можна звернутись, якщо ви потребуєте допомоги дорожників.
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