Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ

Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 19 грудня у Волинській області.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, Волинь, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про Майстерню святого Миколая і «чарівника»-Залужного: добрі новини від ВолиньPost за 18 грудня
Сьогодні, 23:33
Де водії на Волині можуть перечекати негоду
Сьогодні, 23:05
Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 22:30
Скільки волонтерів погодились розвозити питну воду по Луцьку у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 21:34
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
Де на Волині не буде світла сьогодні, 19 листопада. АДРЕСИ Де на Волині не буде світла сьогодні, 19 листопада. АДРЕСИ
19 листопад, 09:25
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК
17 березень, 2021, 19:00
Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес
18 листопад, 2020, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня
01 жовтень, 2020, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про Майстерню святого Миколая і «чарівника»-Залужного: добрі новини від ВолиньPost за 18 грудня
Сьогодні, 23:33
 0
Де водії на Волині можуть перечекати негоду
Сьогодні, 23:05
 0
Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 22:30
 0
Скільки волонтерів погодились розвозити питну воду по Луцьку у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 21:34
 0
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8