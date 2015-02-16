У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО





Її послугами вже скористалися понад 120 разів, – розповів Сергій.



Соціальна пральня у парафіяльному будинку діє четвертий місяць. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.



"Людина приносить одяг, ми його перемо висушуємо і віддаємо чистий. За пральними засобами зверталися до різних благодійників", – каже отець Сергій.



Юлія Андрєєва переїхала з сином із Донеччини, жінка принесла прати верхній одяг. "Дуже виручає нас ця послуга. Бо у нас немає пральної машинки та можливості попрати речі немає,", – розповіла жінка.



За словами отця Сергія, у храмі раз на місяць видають продуктові набори та засоби гігієни для переселенців.



"У середньому щомісяця ми видаємо 100 наборів. З кінця березня ми співпрацюємо з "Карітас Волинь", і почали надавати ці продуктові набори, реєструємо кожного учасника", – каже отець Сергій.



У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище на Волині при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви працює соціальна пральня для переселенців.Її послугами вже скористалися понад 120 разів, – розповів Суспільному отецьСоціальна пральня у парафіяльному будинку діє четвертий місяць. Окрім неї, у храмі облаштували також душ."Людина приносить одяг, ми його перемо висушуємо і віддаємо чистий. За пральними засобами зверталися до різних благодійників", – каже отець Сергій.переїхала з сином із Донеччини, жінка принесла прати верхній одяг. "Дуже виручає нас ця послуга. Бо у нас немає пральної машинки та можливості попрати речі немає,", – розповіла жінка.За словами отця Сергія, у храмі раз на місяць видають продуктові набори та засоби гігієни для переселенців."У середньому щомісяця ми видаємо 100 наборів. З кінця березня ми співпрацюємо з "Карітас Волинь", і почали надавати ці продуктові набори, реєструємо кожного учасника", – каже отець Сергій.У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.

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