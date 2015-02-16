У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
У місті Рожище на Волині при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви працює соціальна пральня для переселенців.
Її послугами вже скористалися понад 120 разів, – розповів Суспільному отець Сергій.
Соціальна пральня у парафіяльному будинку діє четвертий місяць. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.
"Людина приносить одяг, ми його перемо висушуємо і віддаємо чистий. За пральними засобами зверталися до різних благодійників", – каже отець Сергій.
Юлія Андрєєва переїхала з сином із Донеччини, жінка принесла прати верхній одяг. "Дуже виручає нас ця послуга. Бо у нас немає пральної машинки та можливості попрати речі немає,", – розповіла жінка.
За словами отця Сергія, у храмі раз на місяць видають продуктові набори та засоби гігієни для переселенців.
"У середньому щомісяця ми видаємо 100 наборів. З кінця березня ми співпрацюємо з "Карітас Волинь", і почали надавати ці продуктові набори, реєструємо кожного учасника", – каже отець Сергій.
У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.
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Її послугами вже скористалися понад 120 разів, – розповів Суспільному отець Сергій.
Соціальна пральня у парафіяльному будинку діє четвертий місяць. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.
"Людина приносить одяг, ми його перемо висушуємо і віддаємо чистий. За пральними засобами зверталися до різних благодійників", – каже отець Сергій.
Юлія Андрєєва переїхала з сином із Донеччини, жінка принесла прати верхній одяг. "Дуже виручає нас ця послуга. Бо у нас немає пральної машинки та можливості попрати речі немає,", – розповіла жінка.
За словами отця Сергія, у храмі раз на місяць видають продуктові набори та засоби гігієни для переселенців.
"У середньому щомісяця ми видаємо 100 наборів. З кінця березня ми співпрацюємо з "Карітас Волинь", і почали надавати ці продуктові набори, реєструємо кожного учасника", – каже отець Сергій.
У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.
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