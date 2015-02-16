У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО

У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
У місті Рожище на Волині при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви працює соціальна пральня для переселенців.

Її послугами вже скористалися понад 120 разів, – розповів Суспільному отець Сергій.

Соціальна пральня у парафіяльному будинку діє четвертий місяць. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.

"Людина приносить одяг, ми його перемо висушуємо і віддаємо чистий. За пральними засобами зверталися до різних благодійників", – каже отець Сергій.

Юлія Андрєєва переїхала з сином із Донеччини, жінка принесла прати верхній одяг. "Дуже виручає нас ця послуга. Бо у нас немає пральної машинки та можливості попрати речі немає,", – розповіла жінка.

За словами отця Сергія, у храмі раз на місяць видають продуктові набори та засоби гігієни для переселенців.

"У середньому щомісяця ми видаємо 100 наборів. З кінця березня ми співпрацюємо з "Карітас Волинь", і почали надавати ці продуктові набори, реєструємо кожного учасника", – каже отець Сергій.

У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Переселенці, соціальна пральня, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
В «Укренерго» спростували фейк російської пропаганди про експорт електроенергії
Сьогодні, 19:22
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:18
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
14 вересень, 13:45
На Волині розселяють переселенців з Дебальцевого На Волині розселяють переселенців з Дебальцевого
16 лютий, 2015, 09:16
У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш
17 грудень, 09:30
Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез
17 грудень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
В «Укренерго» спростували фейк російської пропаганди про експорт електроенергії
Сьогодні, 19:22
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:18
 0
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8