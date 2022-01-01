Про Майстерню святого Миколая і «чарівника»-Залужного: добрі новини від ВолиньPost за 18 грудня

Ми сьогодні будемо максимально лаконічними і з максимально теплою підбіркою.Про Майстерню святого Миколая у Липинах, «чарівника»–Залужного, який втілив мрію сина одного з бійців Збройних сил України, та інші– у традиційній рубриці:Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 18 грудня ЗСУ уже знищили близько 98280 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,• танків ‒ 2987 (+2) од,• бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,• артилерійських систем – 1948 (+1) од,• РСЗВ – 410 (+0) од,• засобів ППО ‒ 211 (+0) од,• літаків – 281 (+0) од,• гелікоптерів – 264 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),• крилатих ракет ‒ 653 (+0),• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,• спеціальної техніки ‒ 174 (+0).Затишну залу з різдвяними декораціями, новорічною ялинкою та барвистими вогниками облаштували в одному із нововідремонтованих укриттів у селі Липини.Кілька днів поспіль працівники Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради в образах казкових героїв проводять тут новорічні свята з піснями та хороводами, віршами та майстер - класами.У перші дні службиодержав від побратимів позивний. Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабусяпрезентувала нову пісню, яка написана у співартовстві із музикантом та саундпродюсером із Ковеля(Morphom).«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.Головнокомандувач Збройних сил Українивзяв участь в акції "Стань святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом". Генерал здійснив мрію сина одного з бійців."Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – зазначила дружина бійцяУ місті Рожище на Волині при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви працює соціальна пральня для переселенців. Її послугами вже скористалися понад 120 разів. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.