Про Майстерню святого Миколая і «чарівника»-Залужного: добрі новини від ВолиньPost за 18 грудня
Сьогодні, 23:33
Ми сьогодні будемо максимально лаконічними і з максимально теплою підбіркою.
Про Майстерню святого Миколая у Липинах, «чарівника»–Залужного, який втілив мрію сина одного з бійців Збройних сил України, та інші добрі новини за 18 грудня – у традиційній рубриці:
ЗСУ знищили за добу 590 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 18 грудня ЗСУ уже знищили близько 98280 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,
• танків ‒ 2987 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
• артилерійських систем – 1948 (+1) од,
• РСЗВ – 410 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),
• крилатих ракет ‒ 653 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
• спеціальної техніки ‒ 174 (+0).
У Підгайцівській громаді запрацювала Майстерня святого Миколая. ФОТО
Затишну залу з різдвяними декораціями, новорічною ялинкою та барвистими вогниками облаштували в одному із нововідремонтованих укриттів у селі Липини.
Кілька днів поспіль працівники Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради в образах казкових героїв проводять тут новорічні свята з піснями та хороводами, віршами та майстер - класами.
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У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
У перші дні служби Андрій одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».
Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабуся Олена Улянівна.
Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО
Злата Огнєвіч презентувала нову пісню, яка написана у співартовстві із музикантом та саундпродюсером із Ковеля Романом Череновим (Morphom).
«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь в акції "Стань святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом". Генерал здійснив мрію сина одного з бійців.
"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – зазначила дружина бійця Олена Варфоломєєва.
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
У місті Рожище на Волині при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви працює соціальна пральня для переселенців. Її послугами вже скористалися понад 120 разів. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.
У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.
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Про Майстерню святого Миколая у Липинах, «чарівника»–Залужного, який втілив мрію сина одного з бійців Збройних сил України, та інші добрі новини за 18 грудня – у традиційній рубриці:
ЗСУ знищили за добу 590 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 18 грудня ЗСУ уже знищили близько 98280 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,
• танків ‒ 2987 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
• артилерійських систем – 1948 (+1) од,
• РСЗВ – 410 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),
• крилатих ракет ‒ 653 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
• спеціальної техніки ‒ 174 (+0).
У Підгайцівській громаді запрацювала Майстерня святого Миколая. ФОТО
Затишну залу з різдвяними декораціями, новорічною ялинкою та барвистими вогниками облаштували в одному із нововідремонтованих укриттів у селі Липини.
Кілька днів поспіль працівники Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради в образах казкових героїв проводять тут новорічні свята з піснями та хороводами, віршами та майстер - класами.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
У перші дні служби Андрій одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».
Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабуся Олена Улянівна.
Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО
Злата Огнєвіч презентувала нову пісню, яка написана у співартовстві із музикантом та саундпродюсером із Ковеля Романом Череновим (Morphom).
«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь в акції "Стань святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом". Генерал здійснив мрію сина одного з бійців.
"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – зазначила дружина бійця Олена Варфоломєєва.
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
У місті Рожище на Волині при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви працює соціальна пральня для переселенців. Її послугами вже скористалися понад 120 разів. Окрім неї, у храмі облаштували також душ.
У парафіяльному будинку також відкрили Дружній простір до дитини, де можна погратися, поки батьки отримують допомогу.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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