19 грудня на Волині: гортаючи календар

Віктор Чухрай (на фото).



Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа Володимира Хомича.



Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.



Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.



Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник(на фото).Також особисте свято у журналістки, фотографаСьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

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