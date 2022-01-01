19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).

Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа Володимира Хомича.

Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.

Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.

Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!


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Теги: День народження, Луцьк
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