19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).
Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа Володимира Хомича.
Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.
Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.
Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа Володимира Хомича.
Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.
Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.
Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу з футболу
Сьогодні, 00:39
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про Майстерню святого Миколая і «чарівника»-Залужного: добрі новини від ВолиньPost за 18 грудня
18 грудень, 23:33
Де водії на Волині можуть перечекати негоду
18 грудень, 23:05
Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ
18 грудень, 22:30
Медіа