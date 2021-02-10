На Волині у сніговому заметі ввечері застрягла молода сім'я з дитиною. ФОТО





Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.



Прибувши на місце події, рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Горохова встановили, що в автомобілі була молода сім'я з дитиною.



Фахівці надали необхідну допомогу та доправили їх на автостанцію Горохова. Сімейство продовжило мандрівку до Луцька рейсовим автобусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 18 грудня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Угівській в селі Сільце Горохівської громади Луцького району застряг у сніговому заметі автомобіль.Про це повідомили в ГУ ДСНС Волині.Прибувши на місце події, рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Горохова встановили, що в автомобілі була молода сім'я з дитиною.Фахівці надали необхідну допомогу та доправили їх на автостанцію Горохова. Сімейство продовжило мандрівку до Луцька рейсовим автобусом.

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