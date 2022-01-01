Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, – розвідка

Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, – розвідка
Президент Росії Володимир Путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє - у середині лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького для BILD.

За словами Скібіцького, Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

«ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до атаки», - пояснює заступник голови ГУР.

Він розповідає, що зрештою, Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

«Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися», - додав Скібіцький.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ГУР, війна, Путін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим «китайцем»
Сьогодні, 04:05
Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, – розвідка
Сьогодні, 03:00
На Волині у сніговому заметі ввечері застрягла молода сім'я з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 01:42
Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу з футболу
Сьогодні, 00:39
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї
18 квітень, 07:27
Путін більше хоче утримати окупований південь, ніж Луганщину - ISW Путін більше хоче утримати окупований південь, ніж Луганщину - ISW
02 жовтень, 16:37
Путін назвав умову для переговорів Путін назвав умову для переговорів
30 вересень, 15:55
«Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР «Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР
24 вересень, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Електромобіль ЛуАЗ виявився найдешевшим «китайцем»
Сьогодні, 04:05
 0
Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, – розвідка
Сьогодні, 03:00
 0
На Волині у сніговому заметі ввечері застрягла молода сім'я з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 01:42
 0
Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу з футболу
Сьогодні, 00:39
 0
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8