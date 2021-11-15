Як холод може сприяти схудненню





Про це пише



Дослідники продовжують вивчати складну роль запальних процесів при ожирінні та їх вплив на інші показники, наприклад, резистентність до інсуліну, контроль рівня глюкози та ризик діабету. Нове дослідження, серед усього іншого, показало, як молекула, що виділяється при низьких температурах, що бореться із запаленням, здатна ефективно боротися з ожирінням.



Дослідження, проведене вченими з діабетичного центру Джосліна, ставило за мету зрозуміти, як легке хронічне запалення може призвести до проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням. У попередніх дослідженнях було показано, що вплив холоду може покращити чутливість до інсуліну як у людей, так і гризунів, а також вплинути на вироблення ліпідних медіаторів запалення в так званому бурому жирі.



Бурий жир відрізняється від білого жиру (накопичується на животі та руках) тим, що він спалює ліпіди та глюкозу для вироблення тепла. У цьому сенсі бурий жир вважається "хорошим" жиром, і тому він перебуває у центрі багатьох досліджень боротьби з ожирінням – вчені намагаються зрозуміти, як ефективно перетворити білий жир на бурий.



Як холод допомагає скинути вагу



У цьому новому дослідженні мишей годували типовою західною дієтою з високим вмістом жирів, щоб викликати ожиріння. Потім тварин поміщали в холодні умови з температурою близько 4,4 градуса за Цельсієм.



В результаті виявилося, що їхня чутливість до інсуліну збільшилася, а метаболізм глюкози покращився. Їхня маса тіла також знизилася в порівнянні з мишами з контрольної групи. Також вчені виявили значне зниження запалення. Дослідження показали, що це ефекти залежить від вироблення природної молекули бурого жиру MaR2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчені довели, що низькі температури сприяють виробленню протизапальних молекул, які також пов'язані зі зниженням ваги.Про це пише 24 канал. Дослідники продовжують вивчати складну роль запальних процесів при ожирінні та їх вплив на інші показники, наприклад, резистентність до інсуліну, контроль рівня глюкози та ризик діабету. Нове дослідження, серед усього іншого, показало, як молекула, що виділяється при низьких температурах, що бореться із запаленням, здатна ефективно боротися з ожирінням.Дослідження, проведене вченими з діабетичного центру Джосліна, ставило за мету зрозуміти, як легке хронічне запалення може призвести до проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням. У попередніх дослідженнях було показано, що вплив холоду може покращити чутливість до інсуліну як у людей, так і гризунів, а також вплинути на вироблення ліпідних медіаторів запалення в так званому бурому жирі.Бурий жир відрізняється від білого жиру (накопичується на животі та руках) тим, що він спалює ліпіди та глюкозу для вироблення тепла. У цьому сенсі бурий жир вважається "хорошим" жиром, і тому він перебуває у центрі багатьох досліджень боротьби з ожирінням – вчені намагаються зрозуміти, як ефективно перетворити білий жир на бурий.У цьому новому дослідженні мишей годували типовою західною дієтою з високим вмістом жирів, щоб викликати ожиріння. Потім тварин поміщали в холодні умови з температурою близько 4,4 градуса за Цельсієм.В результаті виявилося, що їхня чутливість до інсуліну збільшилася, а метаболізм глюкози покращився. Їхня маса тіла також знизилася в порівнянні з мишами з контрольної групи. Також вчені виявили значне зниження запалення. Дослідження показали, що це ефекти залежить від вироблення природної молекули бурого жиру MaR2.

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