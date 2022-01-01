У Рівному викладачка ВНЗ пропагувала «рускій мір»
Сьогодні, 06:10
Контррозвідники СБУ та рівненські слідчі викрили рівнянку, яка пропагувала «рускій мір». Їй 68 років і вона має посаду в одному з рівненських ВНЗ.
Про це пише РадіоТрек.
Через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники» вона публічно розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідеї «руського міра».
Також зловмисниця мала зв’язки з росіянами, в тому числі колишніми військовими.
Під час обшуків у неї знайшли велику кількість російських друкованих видань.
Особу жінки, яка чекала у Рівному «рускій мір» розкрила народна депутатка Соломія Бобровська. Політикиня написала про це такий допис на своїй сторінці у Фейсбуці (тест подано без змін):
"Рівненський державний гуманітарний університет має всі шанси потрапити в агентурний скандал.
Заступниця декана з навчальної роботи Факультету історії, політології та міжнародних відносин Ольга Сєвєрова, що ще у 90ті перебралась до Рівного, а родом з Росії (Чіти) і предметом вивчення мала декабристьский рух (так, я серйозно), в соціальних мережах розповсюджувала матеріали, що компетентні органи кваліфікували за статтею 436-1 ККУ, Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Що в принципі не дивно, її батько, як виявилось, був підполковником гру.
Цією жінкою зацікавились компетентні органи, але хтось досі тримає в себе підозру. І вже 3 тиждень ця справа підвисла з усією доказовою базою. Більше того, її досі не звільняють і не усувають з посади в РДГУ, що створює численні конфлікти всередині колективу.
Маємо розуміти, яка кількість консерв, багаторічної агентури все ще є в Україні і як сильно і міцно вони укорінені в освіту, політику, культуру, медіа, церкву".
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Про це пише РадіоТрек.
Через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники» вона публічно розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідеї «руського міра».
Також зловмисниця мала зв’язки з росіянами, в тому числі колишніми військовими.
Під час обшуків у неї знайшли велику кількість російських друкованих видань.
Особу жінки, яка чекала у Рівному «рускій мір» розкрила народна депутатка Соломія Бобровська. Політикиня написала про це такий допис на своїй сторінці у Фейсбуці (тест подано без змін):
"Рівненський державний гуманітарний університет має всі шанси потрапити в агентурний скандал.
Заступниця декана з навчальної роботи Факультету історії, політології та міжнародних відносин Ольга Сєвєрова, що ще у 90ті перебралась до Рівного, а родом з Росії (Чіти) і предметом вивчення мала декабристьский рух (так, я серйозно), в соціальних мережах розповсюджувала матеріали, що компетентні органи кваліфікували за статтею 436-1 ККУ, Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Що в принципі не дивно, її батько, як виявилось, був підполковником гру.
Цією жінкою зацікавились компетентні органи, але хтось досі тримає в себе підозру. І вже 3 тиждень ця справа підвисла з усією доказовою базою. Більше того, її досі не звільняють і не усувають з посади в РДГУ, що створює численні конфлікти всередині колективу.
Маємо розуміти, яка кількість консерв, багаторічної агентури все ще є в Україні і як сильно і міцно вони укорінені в освіту, політику, культуру, медіа, церкву".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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