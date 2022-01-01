У Рівному викладачка ВНЗ пропагувала «рускій мір»





Про це пише

Через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники» вона публічно розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідеї «руського міра».



Також зловмисниця мала зв’язки з росіянами, в тому числі колишніми військовими.



Під час обшуків у неї знайшли велику кількість російських друкованих видань.



Особу жінки, яка чекала у Рівному «рускій мір» розкрила народна депутатка Соломія Бобровська. Політикиня написала про це такий допис на своїй сторінці у Фейсбуці (тест подано без змін):



"Рівненський державний гуманітарний університет має всі шанси потрапити в агентурний скандал.



Заступниця декана з навчальної роботи Факультету історії, політології та міжнародних відносин Ольга Сєвєрова, що ще у 90ті перебралась до Рівного, а родом з Росії (Чіти) і предметом вивчення мала декабристьский рух (так, я серйозно), в соціальних мережах розповсюджувала матеріали, що компетентні органи кваліфікували за статтею 436-1 ККУ, Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.



Що в принципі не дивно, її батько, як виявилось, був підполковником гру.



Цією жінкою зацікавились компетентні органи, але хтось досі тримає в себе підозру. І вже 3 тиждень ця справа підвисла з усією доказовою базою. Більше того, її досі не звільняють і не усувають з посади в РДГУ, що створює численні конфлікти всередині колективу.



Маємо розуміти, яка кількість консерв, багаторічної агентури все ще є в Україні і як сильно і міцно вони укорінені в освіту, політику, культуру, медіа, церкву".

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Через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники» вона публічно розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідеї «руського міра».Також зловмисниця мала зв’язки з росіянами, в тому числі колишніми військовими.Під час обшуків у неї знайшли велику кількість російських друкованих видань.Особу жінки, яка чекала у Рівному «рускій мір» розкрила народна депутатка. Політикиня написала про це такий допис на своїй сторінці у Фейсбуці (тест подано без змін):

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