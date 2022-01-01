У ДТЕК пояснили, скільки потрібно часу для відновлення генерації після обстрілів РФ





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"Наразі вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки", - заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.



При цьому він вказав, що також ведуться роботи з відновлення теплової генерації.



"Наші підприємства, наші дві станції були значно пошкоджені. Одна 15 грудня, інша 16. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями. Ми займаємося відновленням. Цим питанням також займаються й інші компанії, що оперують теплоелектростанції", - підсумував представник ДТЕК.



Крім того, він повідомив, що в більшості областей тривають екстрені відключення, щоб стабілізувати систему.



"Якщо говорити про швидке відновлення, то це в деяких випадках два-три дні, а в деякі тижні або тиждень", - пояснив Сахарук.



За його словами, зараз енергетики можуть лише стабілізувати систему шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації



"Для цього, якщо немає обстрілів, потрібно два-три тижні і генерація буде повертатися до обсягу, який зараз можливий", - вказав представник ДТЕК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським енергетикам необхідно два-три тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після російських атак, якщо немає нових ударів. В країні зараз ситуація контрольована.Про це пише УНІАН "Наразі вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки", - заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.При цьому він вказав, що також ведуться роботи з відновлення теплової генерації."Наші підприємства, наші дві станції були значно пошкоджені. Одна 15 грудня, інша 16. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями. Ми займаємося відновленням. Цим питанням також займаються й інші компанії, що оперують теплоелектростанції", - підсумував представник ДТЕК.Крім того, він повідомив, що в більшості областей тривають екстрені відключення, щоб стабілізувати систему."Якщо говорити про швидке відновлення, то це в деяких випадках два-три дні, а в деякі тижні або тиждень", - пояснив Сахарук.За його словами, зараз енергетики можуть лише стабілізувати систему шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації"Для цього, якщо немає обстрілів, потрібно два-три тижні і генерація буде повертатися до обсягу, який зараз можливий", - вказав представник ДТЕК.

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