В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок

В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок
В "Укренерго" попереджають, що в понеділок спостерігатиметься значний дефіцит в енергосистемі через морози.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УП.

На питання, чому в неділю збільшилося споживання електроенергії, хоча у вихідний день воно мало би зменшитися, Кудрицький відповів: "Тому що холодно. В основному, це фактор температури".

"Холодно буде і завтра. Тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого і температура почне підніматися, і ми відновлюємося", - сказав він.

Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що енергетики впоралися з відновленням енергомереж після масованого обстрілу 16 грудня "досить непогано" і мають "дуже пристойний результат".


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Теги: Укренерго, дефіцит, електроенергія
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