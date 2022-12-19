В «Укренерго» попередили про значний дефіцит електрики в понеділок
Сьогодні, 08:15
В "Укренерго" попереджають, що в понеділок спостерігатиметься значний дефіцит в енергосистемі через морози.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УП.
На питання, чому в неділю збільшилося споживання електроенергії, хоча у вихідний день воно мало би зменшитися, Кудрицький відповів: "Тому що холодно. В основному, це фактор температури".
"Холодно буде і завтра. Тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого і температура почне підніматися, і ми відновлюємося", - сказав він.
Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що енергетики впоралися з відновленням енергомереж після масованого обстрілу 16 грудня "досить непогано" і мають "дуже пристойний результат".
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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УП.
На питання, чому в неділю збільшилося споживання електроенергії, хоча у вихідний день воно мало би зменшитися, Кудрицький відповів: "Тому що холодно. В основному, це фактор температури".
"Холодно буде і завтра. Тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого і температура почне підніматися, і ми відновлюємося", - сказав він.
Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що енергетики впоралися з відновленням енергомереж після масованого обстрілу 16 грудня "досить непогано" і мають "дуже пристойний результат".
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